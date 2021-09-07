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На Житомирщині під час застілля молодий хлопець взяв у свого товариша мобільний телефон та викрав з його банківської картки 21 тисячу гривень

Дільничні офіцери поліції викрили 21-річного парубка у крадіжці грошей з банківської картки свого знайомого. Наразі триває досудове розслідування. Підозрюваному за таке діяння може загрожувати покарання від штрафу і аж до позбавлення волі, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Днями до Новоград-Волинського районного відділу поліції звернувся 48-річний житель смт Городниці із заявою про те, що з його рахунку зникли грошові кошти.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу, працівники якої задокументували всі обставини події. Правоохоронці з’ясували, що з банківської картки заявника зникли майже 21 000 гривень.

Чоловік розповів, що він зі своїм товаришем вживали спиртне і хлопець брав у нього телефон, аби комусь передзвонити. Його і запідозрив заявник.

Дільничні офіцери поліції розшукали хлопця. Він свою провину визнав та розповів, що перерахував викрадені кошти заявника на картку свого знайомого.

Відтак за вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Такі протиправні дії караються штрафом від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.
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