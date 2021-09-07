На Житомирщині у ході конфлікту жінка зарізала власного чоловіка

Про виявлення тіла чоловіка в його оселі у селищі Пулинах до поліції повідомили сусіди. У причетності до завдання загиблому поранення ножем правоохоронці обґрунтовано підозрюють його дружину. Нині у рамках досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Уранці 6 вересня до поліцейського відділення у смт Хорошеві надійшло повідомлення про виявлення померлим 42-річного жителя смт Пулини.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Фахівці під час огляду тіла виявили проникаюче поранення черевної порожнини. Причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.
Відтак, з’ясовуючи обставини загибелі чоловіка, правоохоронці встановили, що напередодні між господарем оселі та його 49-річною дружиною виник конфлікт, у ході якого жінка ударила чоловіка ножем. Наразі з нею працюють слідчі.
Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Законодавством таке протиправне діяння, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.