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На Житомирщині у ході конфлікту жінка зарізала власного чоловіка

Про виявлення тіла чоловіка в його оселі у селищі Пулинах до поліції повідомили сусіди. У причетності до завдання загиблому поранення ножем правоохоронці обґрунтовано підозрюють його дружину. Нині у рамках досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Уранці 6 вересня до поліцейського відділення у смт Хорошеві надійшло повідомлення про виявлення померлим 42-річного жителя смт Пулини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Фахівці під час огляду тіла виявили проникаюче поранення черевної порожнини. Причину смерті встановлюють судово-медичні експерти.

Відтак, з’ясовуючи обставини загибелі чоловіка, правоохоронці встановили, що напередодні між господарем оселі та його 49-річною дружиною виник конфлікт, у ході якого жінка ударила чоловіка ножем. Наразі з нею працюють слідчі.

Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Законодавством таке протиправне діяння, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.


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