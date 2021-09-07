За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 39 нових випадків захворювання на Covid-19
- 07.09.2021, 09:04,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 39 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 07.09.2021 (за минулу добу – 06 вересня) зареєстровано 39 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90175 випадків захворювання, 87487 людей одужали, 1834 випадки закінчились летально.
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