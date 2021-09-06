На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку загинула власниця, її 30-річний син отримав опіки

5 вересня о 20:17 за екстреним номером "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному дерев’яному житловому будинку у с. Соловіївка Житомирського району. Про це рятувальників сповістили сусіди, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.
На момент прибуття фахівців ДСНС з оселі йшов дим. Під час проведення розвідки в середині будинку з’ясувалося, що горить кухня та відбулось поширення полум’я житловими кімнатами й на веранду. Також існувала загроза розповсюдження вогню на сусідське домоволодіння.
В одній із кімнат рятувальники виявили тіло власниці, без ознак життя. До того ж по приїзду швидкої допомоги, лікарі госпіталізували до медзакладу її 30-річного сина із попереднім діагнозом: опіки нижніх, верхніх кінцівок та голови. Чоловік отримав опіки, намагаючись покинути будинок.
О 21:20 пожежу локалізували та о 23:12 ліквідували. Вогнем знищено дві житлові кімнати, веранду та кухню. Не допущено поширення полум’я на сусідські господарчу будівлю та дім.
За попередньою інформацією, займання сталося через коротке замикання електромережі. Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями.
Також цього ж дня бійці ДСНС ліквідували ще одне займання житлового будинку у смт Чуднів. Там вогонь встиг знищити покрівлю по всій площі та пошкодити стелю. До приїзду пожежно-рятувального підрозділу сусіди самі намагалися приборкати полум’я.
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