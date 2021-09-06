У Житомирі частину вулиці Івана Мазепи відкриють для двостороннього руху транспорту
- 06.09.2021, 16:01,
- Житомирщина
Частину вулиці Івана Мазепи, де раніше діяв односторонній рух з 17 вересня відкриють для руху транспорту у обидва боки, про це у групі Житомир транспорт
повідомив Роман Мусійчук, передає Замкова гора
.
"З 17.09.21 року вулиця Івана Мазепи від перехрестя Незалежності -Мазепи до перехрестя Грушевського Мазепи більше не буде односторонньою", - йдеться у повідомленні.
Рух з 17.09.21 буде двосторонній.
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