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Станом на 6 вересня на Житомирщині зареєстровано 47 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 47 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 06.09.2021 (за минулу добу – 05 вересня) зареєстровано 47 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90136 випадків захворювання, 87431 людина одужала, 1834 випадки закінчились летально.
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