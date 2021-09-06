Станом на 6 вересня на Житомирщині зареєстровано 47 нових підтверджених випадків COVID-19
- 06.09.2021, 09:23,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 47 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив в.о. директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 06.09.2021 (за минулу добу – 05 вересня) зареєстровано 47 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90136 випадків захворювання, 87431 людина одужала, 1834 випадки закінчились летально.
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