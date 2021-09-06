Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:44 – Таліби заявили про захоплення останньої території на півночі Афганістану 
  • 09:42 – Президентська команда готує зміни до Конституції: у Раді розповіли які 
  • 09:39 – Німеччина передасть світу 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19 
  • 09:37 – В аеропорту Тбілісі літак здійснив екстрену посадку через технічні проблеми при зльоті 
  • 09:34 – Російські тролі атакували десятки західних видань - BBC 

На Житомирщині з кар'єру дістали тіло потопельника

На Житомирщині з кар'єру дістали тіло потопельникаНа Житомирщині з кар'єру, що розташований поблизу с. Миролюбівка дістали тіло потопельника, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

4 вересня о 15:00 до попільнянських рятувальників надійшло звернення від представників поліції в тому, що необхідна допомога у вилученні тіла потопельника з кар’єру поблизу с. Миролюбівка Житомирського району. На місці виклику стало відомо, що чоловік пропав ще кілька днів тому і тривали його пошуки. Родичі загиблого надали човна за допомогою якого рятувальники дісталися на іншу сторону кар’єру, обв’язали тіло чоловіка та доправили його на берег.

Наразі всі обставини загибелі людини встановлюють правоохоронці.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Коростишеві під час відпочинку на кар'єрі 29-річний чоловік впав з п'ятиметрової висоти вниз
» У ставку у Бердичівському районі втопився чоловік
» У кар'єрі поблизу Тарасівки втопилась 6-річна дитина
» На Житомирщині попереджено зменшення майже на 40 га земель лісового фонду для розробки піщаного кар’єру
» У Коростенському районі водолази підняли з дна річки тіло молодого чоловіка
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Президентська команда готує зміни до Конституції: у Раді розповіли які
На Київщині трапився вибух на заводі, є постраждалі
Пожежа у столичному Миколаївському костьолі: очільник Мінкульту закликав провести розслідування
Ранні заморозки і холодна зима: синоптики дали прогноз на зиму та осінь в Україні
Бойовики вночі стріляли біля Старогнатівки, поранений український військовий
Таліби заявили про захоплення останньої території на півночі Афганістану
Німеччина передасть світу 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19
В аеропорту Тбілісі літак здійснив екстрену посадку через технічні проблеми при зльоті
Російські тролі атакували десятки західних видань - BBC
У Гвінеї військові влаштували переворот: заарештували президента і розпустили уряд
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора