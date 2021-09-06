На Житомирщині з кар'єру дістали тіло потопельника
- 06.09.2021, 09:19,
- Житомирщина
На Житомирщині з кар'єру, що розташований поблизу с. Миролюбівка дістали тіло потопельника, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора
.
4 вересня о 15:00 до попільнянських рятувальників надійшло звернення від представників поліції в тому, що необхідна допомога у вилученні тіла потопельника з кар’єру поблизу с. Миролюбівка Житомирського району. На місці виклику стало відомо, що чоловік пропав ще кілька днів тому і тривали його пошуки. Родичі загиблого надали човна за допомогою якого рятувальники дісталися на іншу сторону кар’єру, обв’язали тіло чоловіка та доправили його на берег.
Наразі всі обставини загибелі людини встановлюють правоохоронці.
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