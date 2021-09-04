За минулу добу на території області зафіксовано 76 нових випадків Covid-19
- 04.09.2021, 09:11,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 76 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померли троє людей, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 04.09.2021 (за минулу добу – 03 вересня) зареєстровано 76 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 90019 випадків захворювання, 87394 людини одужали, 1832 випадки закінчились летально.
рейтинг:
-
- 0
-