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На Житомирщині рейсовий авітобус врізався у фуру та загорівся, одна людина загинула, 9 отримали травми

На Житомирщині рейсовий автобус міжнародного сполучення врізався у фуру та загорівся, одна людина загинула та ще 9 отримали травми, цю інформацію кореспонденту Замкової гори підтвердили у пресслужбі патрульної поліції області.

Аварія сталась близько 03:30 на 177 км автодороги "Київ-Чоп". Попередньо відомо, що водій рейсового автобуса сполученням Маріуполь - Ченстохова (Польща) здійснив зіткнення із вантажівкою DAF. Внаслідок удару автобус загорівся.

Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще 9 пасажирнів автобуса отримали травми.

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