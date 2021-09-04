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На Житомирщині врятували чоловіка, який заблукав у лісі і по пояс провалився у болото

3 вересня о 06:15 до 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Малин прибіг чоловік, який повідомив, що прямуючи повз три озера, він почув крики людини. Він підійшов ближче та побачив, що у болоті між двома водоймами застряг чоловік, який благає про допомогу. Зрозумівши, що самотужки йому людину не врятувати, відразу ж побіг до пожежної частини, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

На місці пригоди бійці ДСНС з’ясували, що потерпілий стоїть по пояс в багнюці, на відстані близько 8 м від твердої поверхні. В захисних костюмах та з рятувальним колом і мотузкою вони пішли до нього. Наблизившись якомога ближче, рятувальники кинули йому коло та, після того як він надів його на себе, вони потрохи почали тягнути його з болота.

Вже перебуваючи на березі, від госпіталізації врятований відмовився. З його слів з’ясувалося, що вночі він заблукав та потрапив у болото. Самостійно вибратись з нього він не зміг, адже після кожної спроби це зробити його засмоктувало все глибше. А до ранку кінцівки в нього задубіли від холоду.

О 06:40 чергове відділення рятувальників у складі 5 чоловік особового складу повернулося у розташування частини.
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