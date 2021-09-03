На Житомирщині затримали браконьєрів із впольованою косулею

На світанку 3 вересня у с. Тетерівці правоохоронці зупинили легковий автомобіль, з якого вилучили зброю, патрони до неї та тушу впольованої косулі. Розпочато кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Автомобіль ВАЗ 21051 під керуванням 37-річного жителя Житомирського району зупинили поліцейські сектору реагування за порушення Правил дорожнього руху. В автівці знаходились двоє пасажирів, як було з’ясовано, жителі обласного центру та району.
Під час огляду поліцейські помітили в салоні чохол під зброю. Як виявилось, у ньому знаходився мисливський карабін. А в багажному відділенні перевозилась туша вбитої дикої косулі. Подальші обставини документували працівники слідчо-оперативної групи поліції, які прибули на місце події за викликом колег.
Поліцейські вилучили транспортний засіб, належний одному із пасажирів карабін і дозвіл на нього, патрони відповідного калібру та тушу дикої тварини.
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