На "день житомирян" на Михайлівській можна буде вакцинуватися та отримати приз
- 03.09.2021, 12:37,
- Житомирщина
У "День житомирян" на Михайлівській запрацює мобільний пункт вакцинації. Поблизу сцени на головній пішохідній вулиці міста з 11.00 до 19.00 працюватиме автобус вакцинації від COVID – 19. Щеплення проводитиметься CoronaVac та AstraZeneca. Отримати тут можна буде першу та другу дози, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
.
Усім провакцинованим саме цього дня видаватимуть пронумеровані святкові флаєри з відривним купоном для участі у розіграшу. Відривний купон кидається до скриньки, інша частина лишається в учасника. О 18.00 перед початком концерту методом жеребкування визначать переможців: десятеро учасників отримають екоторби та чашки, троє - солодкі кошики від бізнесу Житомира.
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