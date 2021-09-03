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У Житомирі затримали чоловіка, який ножем погрожував працівникам університету

У Житомирі затримали чоловіка, який ножем погрожував працівникам університетуПодія сталась 2 вересня в одному із вищих навчальних закладів м. Житомира. До адміністративного приміщення зайшов невідомий чоловік та погрожував працівникам. Він був затриманий та поліцейські вилучили в нього ніж. Ніхто з людей від агресивних дій не постраждав. Нині чоловік поміщений до спеціалізованого медичного закладу. Триває з’ясування обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 13 години на спецлінію «102» надійшло повідомлення від працівників одного із вищих навчальних закладів обласного центру про агресивну поведінку невідомого чоловіка. За словами заявників, він зайшов до холу і почав погрожувати охоронникові, а потім й адміністрації вишу.

На місце події прибули наряди спецпризначенців патрульної поліції та роти ГУНП і слідчо-оперативна група Житомирського районного управління. Як з’ясувалось, затриманим є 29-річний житомирянин. Поліцейські вилучили у нього ніж. Унаслідок події ніхто з працівників вишу та студентів не постраждав.

Нині встановлено, що чоловік упродовж кількох років перебував на медичному обліку. Відтак його помістили у спеціалізований заклад для подальшого лікування. У рамках кримінального провадження триває з’ясування обставин події.
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