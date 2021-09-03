У Житомирі затримали чоловіка, який ножем погрожував працівникам університету
- 03.09.2021, 11:04,
- Житомирщина
Подія сталась 2 вересня в одному із вищих навчальних закладів м. Житомира. До адміністративного приміщення зайшов невідомий чоловік та погрожував працівникам. Він був затриманий та поліцейські вилучили в нього ніж. Ніхто з людей від агресивних дій не постраждав. Нині чоловік поміщений до спеціалізованого медичного закладу. Триває з’ясування обставин, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Близько 13 години на спецлінію «102» надійшло повідомлення від працівників одного із вищих навчальних закладів обласного центру про агресивну поведінку невідомого чоловіка. За словами заявників, він зайшов до холу і почав погрожувати охоронникові, а потім й адміністрації вишу.
На місце події прибули наряди спецпризначенців патрульної поліції та роти ГУНП і слідчо-оперативна група Житомирського районного управління. Як з’ясувалось, затриманим є 29-річний житомирянин. Поліцейські вилучили у нього ніж. Унаслідок події ніхто з працівників вишу та студентів не постраждав.
Нині встановлено, що чоловік упродовж кількох років перебував на медичному обліку. Відтак його помістили у спеціалізований заклад для подальшого лікування. У рамках кримінального провадження триває з’ясування обставин події.
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