На Житомирщині затримано посадовця митного посту, який вимагав хабарі за безперешкодне розмитнення автомобілів

Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди службовою особою митного поста (ч. 3 ст. 368 КК України), про це повідомили у пресслужбі відомства, передає Замкова гора
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За даними слідства, головний державний інспектор митного поста Київської митниці поставив вимогу підприємцю, аби він щоразу надавав неправомірну вигоду на суму 200 доларів США за безперешкодне розмитнення транспортних засобів (погодження орієнтовної митної вартості кожного авто без збільшення платежів за таке розмитнення).
До того ж, щоб уникнути викриття своїх незаконних дій та одержання грошових коштів, залучив митного брокера.
Відтак 31.08.2021 посадовця викрито після одержання неправомірної вигоди на суму 600 доларів США.
Наразі на робочому місці та у помешканні інспектора митного поста проведено обшуки, під час яких вилучено документацію щодо проведення митних оформлень транспортних засобів.
Досудове слідство триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини скоєного злочину та можлива причетність інших осіб.