Станом на 3 вересня зареєстровано 67 нових підтверджених випадків COVID-19
- 03.09.2021, 09:11,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 67 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби, померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 03.09.2021 (за минулу добу – 02 вересня) зареєстровано 67 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89943 випадки захворювання, 87316 людей одужали, 1829 випадків закінчились летально.
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