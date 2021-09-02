На Житомирщині розшукують чоловіка та жінку, які пішли до лісу та не повернулись

На Житомирщині розшукують 65-річну жительку Хорошівської громади Олену Розбіцьку та 58-річного Валентина Завацького з Попільні, які напередодні вирушили до лісу та не повернулись, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
За словами рідних, Валентин Петрович Завацький, 1963 р.н, близько 9:00 поїхав з дому велосипедом "Україна" та донині про його місце перебування нічого не відомо. За однією з версій чоловік міг вирушити до лісу.
За наявною інформацією близько 11.00 1 вересня Олена Іванівна Розбіцька, 1956 р.н., пішла з дому до лісу збирати гриби. Відтоді про місце знаходження пенсіонерки нічого невідомо. Нині тривають її пошуки.
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