У Житомирському районі 10-річний хлопчик потрапив під колеса автівки
- 02.09.2021, 09:45,
- Житомирщина
Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 вересня близько 17 години в с. Тетерівці Житомирського району. У результаті пригоди тілесні ушкодження отримав 10-річний хлопчик. Поліція проводить перевірку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Renault Kangoo", 78-річний житель Тетерівської громади, рухаючись вулицею села, здійснив зіткнення з 10-річним велосипедистом, який виїхав з прилеглої вулиці.
У результаті ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до дитячої обласної лікарні.
Нині триває подальше встановлення всіх обставин події.
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