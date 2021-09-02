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У Житомирському районі 10-річний хлопчик потрапив під колеса автівки

Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 вересня близько 17 години в с. Тетерівці Житомирського району. У результаті пригоди тілесні ушкодження отримав 10-річний хлопчик. Поліція проводить перевірку, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Renault Kangoo", 78-річний житель Тетерівської громади, рухаючись вулицею села, здійснив зіткнення з 10-річним велосипедистом, який виїхав з прилеглої вулиці.

У результаті ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до дитячої обласної лікарні.

Нині триває подальше встановлення всіх обставин події.


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