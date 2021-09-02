На Житомирщині зареєстровано 79 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 79 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
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Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 02.09.2021 (за минулу добу – 01 вересня) зареєстровано 79 нових підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89876 випадків захворювання, 87301 людина одужала, 1828 випадків закінчились летально.