Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 08:37 – Без продуктів і ліків: на Афганістан насувається гуманітарна катастрофа 
  • 08:35 – В Україні оголошено штормове попередження: де буде негода 
  • 08:32 – У Рівненській області зафіксували випадок ботулізму 
  • 08:18 – Таліби планують сьогодні представити членів нового уряду Афганістану 
  • 08:16 – Нормальна чоловіча розмова – Зеленський про зустріч із Байденом 

На Житомирщині зареєстровано 79 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 79 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 02.09.2021 (за минулу добу – 01 вересня) зареєстровано 79 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89876 випадків захворювання, 87301 людина одужала, 1828 випадків закінчились летально.


рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Станом на 16 серпня на Житомирщині зареєстровано 17 нових підтверджених випадків COVID-19
» Станом на 31 серпня на Житомирщині зареєстровано 25 нових підтверджених випадків COVID-19
» На Житомирщині станом на 28 червня зареєстровано 10 нових підтверджених випадків COVID-19
» За минулу добу на Житомирщині 29 нових випадків Covid-19
» Станом на 26 липня на Житомирщині зареєстровано 17 нових підтверджених випадків COVID-19
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні оголошено штормове попередження: де буде негода
У Рівненській області зафіксували випадок ботулізму
Нормальна чоловіча розмова – Зеленський про зустріч із Байденом
З рекордом Європи: Україна завоювала два "золота" на Паралімпіаді-2020
Україна і США домовилися про космічні польоти і оборонне партнерство
Без продуктів і ліків: на Афганістан насувається гуманітарна катастрофа
Таліби планують сьогодні представити членів нового уряду Афганістану
В Іспанії вакцинували проти коронавірусу 70% населення країни
У Греції завтра почнуть відстороняти від роботи невакцинованих медиків
Британія веде переговори з талібами про евакуацію громадян, що залишилися в Афганістані
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора