Батька, який намагався задушити дворічного сина за голосний плач, засудили до 7 років ув'язнення

Вироком Коростенського міськрайонного суду особу визнано винним у скоєнні злочину та призначено покарання у виді семи років позбавлення волі, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає Замкова гора
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За даними судового слідства, особливо тяжкий злочин у січні минулого року скоїв неодноразово судимий житель Малинського району, 1997 року народження.
Так, вранці, близько 8.00 год, доглядаючи вдома за дворічним сином, роздратувався голосним плачем хлопчика та, поклавши його на диван, притиснув ніс і рот рукою. Коли ж дитина знепритомніла, накрив простирадлом, щоб придати вигляд, ніби вона спить.
Врятувала життя хлопчику бабуся (матір обвинуваченого), яка на ту хвилину зайшла до кімнати, виявила непритомного онука, надала домедичну допомогу та викликала швидку медичну допомогу.