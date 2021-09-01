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На Житомирщині нетвереза бійка закінчилась пораненням одного із її учасників

Пізно увечері 31 серпня до поліції надійшло повідомлення про завдання тілесних ушкоджень 27-річному чоловікові на вулиці міста. Попередньо, його поранив 35-річний місцевий житель. Нині він затриманий. Розпочато досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Близько 22:30 до відділу поліції №1 (м. Овруч) Коростенського РУП надійшло повідомлення про поранення чоловіка. На місце події вирушила слідчо-оперативна група.

У ході зібраної інформації та свідчень очевидців поліцейські встановили, що поблизу одного з будинків група чоловіків вживала спиртне. У якийсь момент між двома з них виник конфлікт, в ході якого 35-річний житель м. Овруча спричинив поранення опоненту, 27-річному жителю смт Першотравневого.

Травмованого доставили до місцевої лікарні, де медики діагностували в нього проникаюче поранення грудної клітини.

Поліцейські вилучили з місця події низку речових доказів. Причетного до події чоловіка поліцейські взяли під варту у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Нині у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, триває встановлення всіх обставин.

Законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.


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