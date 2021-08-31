Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 10:54 – Зеленський прибув до США для зустрічі з Байденом 
  • 10:53 – Штати вже визначились із новим послом в Україні – Тейлор 
  • 10:50 – Сухий жовтень та ранні заморозки: синоптики дали прогноз погоди в Україні на осінь 
  • 10:47 – У ПАР виявили новий варіант коронавірусу 
  • 10:44 – В Україні через негоду без світла залишилися 229 населених пунктів 

На Житомирщині розшукують 13-річну дівчину, яка вдруге за місяць втекла з дому

На Житомирщині поліцейські розшукують 13-річну Наталію Горкушу, яка вдруге за місяць втекла з дому, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Сьогодні вранці, 31 серпня, дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.

Про зникнення доньки до поліції близько 6 ранку повідомила її мати. За словами жінки, дівчині вдалося вийти з оселі непоміченою. Про її місцеперебування рідним нічого невідомо.

Прикмети зниклої: на зріст близько 155 см, середньої тілобудови, волосся русяве, зачіска під каре, очі блакитні.

Наталія має при собі рюкзак зі шкірозамінника чорного кольору.

Зазначимо, що минулого разу дівчина втекла з дому 23 липня, її розшукували майже тиждень, після чого дівчина сама повернулася додому, розповівши, що увесь цей час перебувала у Києві.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирському районі розшукують 13-річну дівчину, яка пішла з дому і не повернулась
» У Житомирі розшукують 25-річну дівчину, яка місяць тому пішла з дому та досі не повернулася (ФОТО)
» 13-річна дівчина, яку майже тиждень розшукувала поліція, сама повернулась додому
» На Житомирщині розшукують жінку, яка ще у червні поїхала на роботу до столиці та не повернулась
» На Житомирщині розшукують жінку, яка поїхала з дому на велосипеді і не повернулась
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Зеленський прибув до США для зустрічі з Байденом
Штати вже визначились із новим послом в Україні – Тейлор
Сухий жовтень та ранні заморозки: синоптики дали прогноз погоди в Україні на осінь
В Україні через негоду без світла залишилися 229 населених пунктів
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо загроз енергетиці
Штати вже визначились із новим послом в Україні – Тейлор
У ПАР виявили новий варіант коронавірусу
В Індії від "загадкової лихоманки" померли 68 людей, 40 з яких - діти
Жертвами авіаудару США в Кабулі стали дев’ять осіб, в тому числі шестеро дітей
Ураган "Іда" змусив річку Міссісіпі змінити напрямок течії
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Через коронавірус світовий туризм втратить чотири трильйони доларів – ООН
«Слуги народу» за рік купили 74 авто і 20 квартир: хто взяв найдорожчі
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора