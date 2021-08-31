На Житомирщині розшукують 13-річну дівчину, яка вдруге за місяць втекла з дому

На Житомирщині поліцейські розшукують 13-річну Наталію Горкушу, яка вдруге за місяць втекла з дому, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Сьогодні вранці, 31 серпня, дівчинка пішла з дому та до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.
Про зникнення доньки до поліції близько 6 ранку повідомила її мати. За словами жінки, дівчині вдалося вийти з оселі непоміченою. Про її місцеперебування рідним нічого невідомо.
Прикмети зниклої: на зріст близько 155 см, середньої тілобудови, волосся русяве, зачіска під каре, очі блакитні.
Наталія має при собі рюкзак зі шкірозамінника чорного кольору.
Зазначимо, що минулого разу дівчина втекла з дому 23 липня, її розшукували майже тиждень, після чого дівчина сама повернулася додому, розповівши, що увесь цей час перебувала у Києві.