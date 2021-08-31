На Житомирщині водій легковика зіштовхнувся з колесовідбійником, постраждало двоє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 серпня близько 05:30 на 175 км автодороги Київ-Чоп в с. Мартинівці Житомирського району. Поліцією розпочато досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.
Встановлено, що водій автомобіля "Opel", 35-річний житель Закарпатської області, рухаючись автошляхом, не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини та зіткнувся з колесовідбійником. За попередніми відомостями, водій міг заснути за кермом.
Унаслідок ДТП травми отримали двоє пасажирів, віком 34 та 24 роки, жителі Закарпаття. Їх доставлено до Пулинської лікарні.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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