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Станом на 31 серпня на Житомирщині зареєстровано 25 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 25 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 31.08.2021 (за минулу добу – 30 серпня) зареєстровано 25 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89736 випадків захворювання, 87258 людей одужали, 1828 випадків закінчились летально.
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