На Житомирщині запрацювала ще одна камера автоматичної фіксації перевищення допустимої швидкості
- 30.08.2021, 13:26,
- Житомирщина
Відсьогодні в Житомирській області додатково визначено нову ділянку дороги, де проводиться фіксація перевищення швидкості приладами TruCAM, мова йде про автодорогу Р-18, на відрізку між 4-9 кілометром автодороги "Житомир — Попільня — Сквира — Володарка — Ставище", про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора
.
За перевищення швидкості від 20 до 50 км/год штраф становить 340 грн, а за перевищення швидкості на понад 50 км/год доведеться сплатити 1 700 грн.
Нова ділянка визначена на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху.
Перед місцем вимірювання швидкості стоять попереджувальні знаки, а на самих ділянках — службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
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