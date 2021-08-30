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Результати підрахунку безпритульних собак у Житомирі - 61 відсоток тварин стерилізовано

Результати підрахунку безпритульних собак у Житомирі - 61 відсоток тварин стерилізовано26-28 серпня відбувся Третій офіційний підрахунок безпритульних собак, про це повідомили у Житомирському центрі захисту тварин, передає Замкова гора.

Рахували песиків за методикою всесвітньої організації World Animal Protection на базі унікального мобільного додатку “STRAYS ID”, систему роботи якого вдосконалено за підтримки іноземної організації Nova Ukraine.

Протягом трьох днів волонтери, охочі мешканці міста та працівники КП «Центр захисту тварин» проводили моніторинг тварин в межах міста.

В порівнянні з 2017 роком чисельність безпритульних собак у Житомирі скоротилась орієнтовно на 40%. За результатами першого офіційного підрахунку, у місті проживало 1810 особин плюс похибка, – близько 2,5 тис. Цьогоріч нараховано 1089 собак. Зважаючи на похибку, це ще +300-400 тварин.

В більшості випадків (77 %) виявлені собаки мають ідеальну вагу, 13,6% – зайву, що свідчить про надмірну кормову базу, в тому числі відкриті контейнери для сміття. Статистика по статі: самці – 33 %, самки – 47,6%, невідомо – 19,5%.

Крім того, за даними міжнародної онлайн платформи Animal-id.info UA, Житомир є лідером по стерилізації безпритульних собак з-поміж українських міст. Відсоток стерилізованих тварин у місті складає 61,14 %.
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