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На Житомирщині легковик врізався у колесовідбійник, пасажир автівки загинув

Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 серпня близько 02:30 по вул. Київській у м. Коростишеві. Поліція відкрила кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій автомобіля "Volkswagen Jetta", 41-річний житель Старосілецької громади, рухаючись у напрямку м. Києва, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з колесовідбійником.

Унаслідок ДТП 38-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Нині поліцейські встановлюють всі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.



На Житомирщині легковик врізався у колесовідбійник, пасажир автівки загинув
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