На Житомирщині прикордонники затримали вантажівку із контрабандними цигарками на понад 2.4 млн гривень

На пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники затримали вантажівку із вантажем контрабандних цигарок, вартість яких становить понад 2,4 млн гривень, про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Замкова гора.
Загалом охоронці кордону дістали з вантажівки 98,5 тис. пачок цигарок виробництва Білорусі.
Також у водія-контрабандиста вилучено вантажівку з напівпричепом, за допомогою якої він перевозив цигарки, та вантаж дошок, між якими тютюнові вироби були сховані. Загальна сума оцінки вилученого майна складає 2,402 млн гривень.
На громадянина Білорусі митники склали протокол за порушення ст.483 Митного кодексу України рішення по якому прийматиме суд. Санкція статті за дане протиправне діяння передбачає накладання штрафу у розмірі 100% вартості товару.
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