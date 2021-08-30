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Cтаном на 30 серпня на Житомирщині зареєстровано 86 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 86 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 30.08.2021 (за минулу добу – 29 серпня) зареєстровано 43 нові підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89711 випадків захворювання, 87221 людина одужала, 1828 випадків закінчились летально.
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