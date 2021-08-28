На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік
- 28.08.2021, 13:36,
- Житомирщина
28 серпня 04:05 до Служби порятунку "101" від сусідів надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку у смт Гришківці Бердичівського району. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що полум’ям повністю охоплено будинок. За словами сусідів, запах диму вони відчули ще з вечора, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора
.
У ході гасіння пожежі на порозі власної оселі рятувальники виявили тіло 78-річного господаря без ознак життя. О 4:51 пожежу локалізували, о 7 ранку ліквідували. На гасіння було задіяно додаткові сили та засоби для підвозу води від пожежного гідранту, що розташований за 1 км від місця події.
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