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На Житомирщині під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік

28 серпня 04:05 до Служби порятунку "101" від сусідів надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку у смт Гришківці Бердичівського району. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що полум’ям повністю охоплено будинок. За словами сусідів, запах диму вони відчули ще з вечора, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає Замкова гора.

У ході гасіння пожежі на порозі власної оселі рятувальники виявили тіло 78-річного господаря без ознак життя. О 4:51 пожежу локалізували, о 7 ранку ліквідували. На гасіння було задіяно додаткові сили та засоби для підвозу води від пожежного гідранту, що розташований за 1 км від місця події.


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