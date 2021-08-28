У Житомирі на кілька годин перекриють рух транспорту

28 серпня, у зв'язку з проведенням забігу "Біжу за воїнів, біжу за Героїв України" відбудеться часткове перекриття руху транспортних засобів на кількох вулицях міста, про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області, передає Замкова гора
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З 15:00 до 18:00 відбудеться тимчасове обмеження руху транспортних засобів за наступними маршрутами:
-вул. Дмитра Донцова по вулиці Пушкінська до вулиці Старий Бульвар;
-вул. Старий Бульвар до вулиці Фещенка Чопівського;
-вул. Фещенка Чопівського до вул. Старий Бульвар та перехрестя з вул. Пушкінською;
-вул. Пушкінська та Новий Бульвар.
Після проведення забігу рух частково відновлюватиметься.
Задля уникнення значного скупчення автомобілів та утворення заторів врахуйте тимчасові зміни у русі та завчасно плануйте маршрут.