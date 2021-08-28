За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 41 новий випадок Covid-19
- 28.08.2021, 09:40,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 41 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 28.08.2021 (за минулу добу – 27 серпня) зареєстровано 41 новий підтверджений випадок.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89582 випадки захворювання, 87205 людей одужали, 1827 випадків закінчились летально.
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