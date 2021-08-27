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У Житомирі на пішохідному переході автомобіль збив 79-річного чоловіка

Увечері 26 серпня у Житомирі на проспекті Миру автомобіль збив 79-річного чоловіка на пішохідному переході. Чоловік переходив дорогу на зелений колір світлофора та отримав травми, про це повідомив міський інформаційний центр, передає Замкова гора.

“26 серпня камерами відеоспостереження зафіксована ДТП за участю пішохода, що сталась о 19:34 на пішохідному переході, що на проспекті Миру, в районі вул. Героїв Десантників. Внаслідок ДТП постраждалий чоловік (79 років) отримав тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували до лікарні №2.




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