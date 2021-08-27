У Житомирі на пішохідному переході автомобіль збив 79-річного чоловіка
- 27.08.2021, 10:27,
- Житомирщина
Увечері 26 серпня у Житомирі на проспекті Миру автомобіль збив 79-річного чоловіка на пішохідному переході. Чоловік переходив дорогу на зелений колір світлофора та отримав травми, про це повідомив міський інформаційний центр, передає Замкова гора
.
“26 серпня камерами відеоспостереження зафіксована ДТП за участю пішохода, що сталась о 19:34 на пішохідному переході, що на проспекті Миру, в районі вул. Героїв Десантників. Внаслідок ДТП постраждалий чоловік (79 років) отримав тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.
Чоловіка госпіталізували до лікарні №2.
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