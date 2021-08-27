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Аварія на каналізаційній насосній станції водоканалу нанесла збитків екології на 23 млн гривень

Держекоінспекція нарахувала майже 23 млн грн збитків за забруднення річки Тетерів через аварію на каналізаційній станції "Житомирводоканалу", повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований, передає Замкова гора.

Перші скиди неочищених вод підприємство здійснило ще 7 серпня.
Протягом наступних днів Держекоінспекція Поліського округу здійснювала моніторинг екологічної ситуації на р. Тетерів.

Щодня наші фахівці відбирали проби води та здійснювали їх лабораторну експертизу, за результатами якої зафіксовано відхилення від норми за вмістом аміаку, нітриту, нітрату, заліза, фосфату, хімічного та біохімічного споживання кисню, завислим речовинам. Також зафіксований низький вміст розчиненого кисню у воді (від 0,9 мг/м3 до 2,8 мг/м3 при нормі не менше 4 мг/м3).

Працівники відділу інструментально-лабораторного контролю ДЕІ також відібрали зразки ґрунту, на який потрапляли нечистоти. Там виявлено перевищення вмісту амонію в 3 рази, фосфору в 1,5 рази, хлоридів в 2,5 рази.

9 серпня Інспекція Поліського округу здійснила позапланову перевірку КП "Житомирводоканал", за результатами якої встановлено, що загалом підприємство скинуло до Тетеріва 120 тис.м3 неочищених стічних вод. В результаті не лише забруднило річкову воду, але спричинило масову загибель риби – понад 27 тис. одиниць.

За підсумками перевірки на директора "Житомирводоканалу" ДЕІ склала адмінпротокол щодо порушення правил охорони водних ресурсів. Розраховано колосальні суми збитків довкіллю:

-за скид неочищених стічних вод 13,1 млн грн;
-за загибель водних живих ресурсів 8,9 млн грн;
-за забруднення земельних ресурсів майже 880 тис. грн.

Держекоінспекція спрямувала матеріали до правоохоронних органів.
Аварія на каналізаційній насосній станції водоканалу нанесла збитків екології на 23 млн гривень


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