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Станом на 27 серпня на Житомирщині зареєстровано 55 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 55 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 27.08.2021 (за минулу добу – 26 серпня) зареєстровано 55 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89541 випадок захворювання, 87175 людей одужали, 1826 випадків закінчились летально.
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