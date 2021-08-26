На Житомирщині розшукують 16-річну дівчину, яка на День незалежності пішла з дому і не повернулась

Дівчина 24 серпня пішла з місця проживання у м. Бердичеві та досі не повернулась. Тож поліцейські розшукують юнку та просять громадян повідомити будь-яку інформацію щодо місця її перебування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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Надія проживає та навчається у м. Бердичеві. Близько 16.00 24 серпня дівчина без телефону пішла з місця проживання, нікого не сповістивши про свої наміри, та на даний час її місце знаходження невідоме.
Прикмети Надії: на зріст 160 см, худорлявої статури, волосся світле (фарбоване).
Була одягнена у темні штани з біло-рожевим принтом, кросівки фірми "Capa", мала із собою темний рюкзак.