У Новограді-Волинському під час вуличного конфлікту чоловік отримав ножове поранення

Подія сталась 25 серпня близько 01:50 у м. Новограді-Волинському. Через раптовий конфлікт на вулиці між двома чоловіками один з них отримав поранення. Поліцейські затримали місцевого жителя, якого обґрунтовано підозрюють у причетності до події. Триває досудове розслідування, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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До Новоград-Волинського райвідділу поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію до лікарні чоловіка з, імовірно, ножовим пораненням у живіт. Для надання необхідної допомоги медики провели оперативне втручання.
Поліцейські слідчо-оперативної групи з’ясували, що потерпілим є 24-річний житель Ємільчинської громади. Попередньо, тілесні ушкодження він отримав у результаті раптового конфлікту з невідомим на одній вулиць м. Новограда-Волинського.
"Розбираючись в обставинах, ми встановили, що подія відбулася поблизу магазина в райцентрі. За зібраними у результаті розшукових заходів відомостями та речовими доказами було з’ясовано, що до поранення чоловіка міг бути причетним 32-річний місцевий житель", - повідомив начальник Новоград-Волинського райвідділу поліції Андрій Гнатенко.
За обґрунтованою підозрою у вчиненні тяжкого злочину правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Відомо, що раніше він був засуджений за грабіж та розбій.
Наразі чоловікові оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Досудове розслідування триває.
Відповідно до чинного законодавства подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.