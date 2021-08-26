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За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 33 нові випадки Covid-19

За минулу добу на Житомирщині зафіксовано 33 нові випадки Covid-19Протягом минулої доби на території області зафіксовано 33 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 25.08.2021 (за минулу добу – 24 серпня) зареєстровано 33 нові підтверджені випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89486 випадків захворювання, 87144 людини одужали, 1826 випадків закінчились летально.

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