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У Житомирі втретє рахуватимуть вуличних собак та запрошують долучитись волонтерів

Центр захисту тварин запрошує волонтерів та всіх небайдужих житомирян долучитися до третього підрахунку безпритульних песиків у Житомирі, про це повідомили у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора.

Підрахунок відбуватиметься 26-28 серпня з 7.00 – 9.00 год з використанням міжнародного методу, розробленого World Animal Protection на базі унікального мобільного додатку “STRAYS ID” за підтримки партнерів https://animal-id.net/.

Отримані результати (в розрізі орієнтовної кількості вуличних собак, % стерилізованих, потенційно власницьких тварин тощо) дадуть змогу оцінити ефективність реалізації міської програми гуманного регулювання чисельності тварин та внести корективи у подальшу роботу в цьому напрямі.

ЯК ДОЛУЧИТИСЯ?
Волонтери мають зареєструватись за посиланням: У розділі "район" обрати зручний сектор для підрахунку (наразі для реєстрації відкритий СИНІЙ та ЖОВТИЙ кольори), коректно вказати свої дані та закінчити реєстрацію. Після обробки анкети волонтера, – модератор надішле на електронну пошту лист-інструктаж щодо підрахунку.

Підрахунок розпочинається 0 7.00. Волонтер завантажує на телефон з App Store або Play Market мобільний додаток “Strays ID”, вводить свій логін й пароль та розпочинає роботу на обраному секторі.

Правила прості: бачимо собаку, фотографуємо, не забуваючи про особисту безпеку та вводимо додаткові дані, які можемо візуально оцінити: стать; вік; розмір, стерилізована або ні (наявність вушної бирки), безпритульна чи можливо тварина на самовигулі без господаря (із нашийником). Якщо собаки знаходяться на приватній території, йдуть на повідку поруч з власником, – такі тварини не реєструються. О 9.00 годині підрахунок закінчується.
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