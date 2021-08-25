На Житомирщині 80-річну жінку, яку розшукували майже два тижні, знайшли мертвою

На Житомирщині знайшли мертвою 80-річну Ганну Козел, яка зникла 9 серпня, про це повідомили у відділі комунікації поліції області, передає Замкова гора
.
23 серпня поблизу с. Симонів Ємільчинської територіальної громади місцеві жителі, які обробляли сільськогосподарське угіддя, у чагарнику виявили тіло літньої жінки. Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що померлою є 80-річна жителька громади. З 9 серпня п.р. її шукали рідні та правохоронці.
Причину смерті встановлюють фахівці судово-медичної експертизи. Триває з'ясування обставин.
Нагадаємо, жінка зникла 9 серпня, увечері до поліції за допомогою звернувся її син. Востаннє жінку, яка проживає одна, бачила сусідка цього ж дня уранці, близько 8:00. Однак, коли син приїхав навідати матір о 12-12.30, її уже вдома не було. Чоловік спочатку самостійно розшукував пенсіонерку, але безрезультатно.