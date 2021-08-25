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На Житомирщині водій легковика не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, четверо людей отримали травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 серпня близько 06:30 в Брусилівській громаді. У результаті ДТП троє дорослих та дитина отримали травми, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Попередньо, водій автомобіля "Toyota", 48-річний житель Київщини, рухаючись в напрямку смт. Брусилова на в’їзді в селище з автодороги Київ-Чоп не впорався з керуванням і з’їхав з дороги на узлісся.

У результаті ДТП травми різного ступеню тяжкості отримали водій та троє пасажирів: 7-річна дитина, 32-річна жінка та 73-річний чоловік, всі жителі Київської області.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.



На Житомирщині водій легковика не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, четверо людей отримали травми
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