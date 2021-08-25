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Станом на 25 серпня на Житомирщині зареєстровано 8 нових підтверджених випадків COVID-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 8 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померла одна людина, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 25.08.2021 (за минулу добу – 24 серпня) зареєстровано 8 нових підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89453 випадки захворювання, 87103 людини одужали, 1825 випадків закінчились летально.
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