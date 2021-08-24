У Житомирі День незалежності почали відзначати парадом та покладанням квітів

Урочистості до Дня незалежності України у Житомирі розпочались із урочистого параду, який одночасно стартував із трьох різних напрямків, повідомляє Замкова гора.
Колони стартували одночасно з трьох точок – від пам’ятників Тарасу Шевченку, Олегу Ольжичу, Івану Огієнку. Кожна з них рухалася вулицями міста, зупиняючись біля пам’ятників видатних державних діячів і кладучи до підніжжя квіти.
Зустрілись три колони на майдані Соборному, де на них чекав урочистий захд для усіх учасників параду.
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