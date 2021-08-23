За минулу добу на території області зафіксовано 19 нових випадків Covid-19, 4 людини померли
- 23.08.2021, 09:49,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 19 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, внаслідок ускладнень хвороби померли чотири людини, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 23.08.2021 (за минулу добу – 22 серпня) зареєстровано 19 нових підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89432 випадки захворювання, 87087 людей одужали, 1822 випадки закінчились летально.
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