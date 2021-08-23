У Житомирі на майдані Соборному урочисто підняли державний прапор на 50-метрову висоту

У Житомирі святкування Дня прапора розпочали із підняття стяга на майдані Соборному, прапор підняли на щойно збудованому 50-метровому флагштоці, повідомляє кореспондент Замкової гори з місця події.
На урочистій церемонії підняття прапора зібралось близько трьох сотень житомирян.
"Це символ нашої країни, за який боролись і вмирали сотні років боротьби. Тому такий прапор у самому центрі міста - це дійсно правильно і дуже гарно", - говорить житомирянка Галина.
Нагадаємо, 50-метровий флагшток із прапором України встановили у рамках реконструкції майдану Соборного - вартість робіт склала 13 млн 735,7 тис. гривень. Розміри прапора складають 14х8 метрів.
Заходи приурочені до Дня Прапора продовжаться відкриттям магістрату, далі відбудеться церемонія підняття Державних Прапорів на честь загиблих та померлих воїнів АТО/ООС та покладання квітів на Смолянському військовому кладовищі, завершаться святкування урочистим заходом "Ти у мене єдина" у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги.
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