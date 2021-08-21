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23 та 24 серпня у Житомирі перекриють кілька вулиць

23 та 24 серпня до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України у Житомирі буде перекриття руху транспортних засобів на наступних маршрутах, про це повідомилди у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора.

23 серпня з 9:00 до 10:00 год буде перекрито майдан Соборний.

24 серпня з 10:00 до 11:00 год - перекриття: вул. Велика Бердичівська – від пам’ятника Тарасу Шевченку до майдану Соборного; вул. Київська – від перехрестя з Покровською до майдану Соборного; вул. Перемоги – від скверу Ольжича до майдану Соборного.

Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту слідування.
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