23 та 24 серпня у Житомирі перекриють кілька вулиць
- 21.08.2021, 16:27,
- Житомирщина
23 та 24 серпня до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України у Житомирі буде перекриття руху транспортних засобів на наступних маршрутах, про це повідомилди у пресслужбі міської ради, передає Замкова гора
.
23 серпня з 9:00 до 10:00 год буде перекрито майдан Соборний.
24 серпня з 10:00 до 11:00 год - перекриття: вул. Велика Бердичівська – від пам’ятника Тарасу Шевченку до майдану Соборного; вул. Київська – від перехрестя з Покровською до майдану Соборного; вул. Перемоги – від скверу Ольжича до майдану Соборного.
Враховуйте цю інформацію під час вибору маршруту слідування.
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