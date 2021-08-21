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Експерти дослідили якість води на пляжах області, у чотирьох із них виявлені відхилення від норм

Фахівці Житомирського обласного лабораторного центру дослідили якість води на пляжах області, вода на пляжах Житомира, Бердичева та Коростеня не відповідає санітарним нормам, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора.

Таким чином,вода в р. Тетерів м. Житомир Гідропарк на дорослому та дитячому пляжах не відповідає нормі за санітарно-хімічними показниками (хімічним, біохімічним споживанням кисню та водневим показником рН), в річці Гнилоп`ять м. Бердичів пров. Пляжний не відповідає по біохімічному споживанню кисню. За мікробіологічними показниками відповідає нормативним значенням (індекс лактозопозитивної кишкової палички не перевищує норму, патогенних ентеробактерій не виявлено).

Вода в р. Уж м. Коростень пляж ім. Горького не відповідає за санітарно-мікробіологічним показником, а саме: індекс лактозопозитивної кишкової палички складає >240 000 /дм3 , що перевищує норму 5000/дм3.

Вода в р. Случ м. Новоград-Волинський пляж по вул. І.Богуна за результатами досліджень відповідає санітарним нормам
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