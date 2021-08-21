Станом на 21 серпня на Житомирщині зареєстровано 32 нові підтверджені випадки COVID-19
- 21.08.2021, 10:14,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 32 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, летальних випадків, внаслідок ускладнень хвороби, не зафіксовано, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає Замкова гора
.
Про це повідомляє заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай. Станом на 09:00 21.08.2021 (за минулу добу – 20 серпня) зареєстровано 32 нові лабораторно підтверджені випадки COVID-19.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зареєстровано 89 361 випадок захворювання, 87 082 людини одужали, 1818 випадків закінчились летально.
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