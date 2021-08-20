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У Новограді-Волинському затримали двох 17-річних парубків із наркотиками на 50 тисяч гривень

19 серпня поліцейські Управлінь боротьби з наркозлочинністю в Житомирській та Волинській областях ДБН Нацполіції і Новоград-Волинського райвідділу ГУНП викрили двох 17-річних звягельчан у незаконних оборудках із забороненими речовинами та нарковмісною сировиною. За цінами "чорного ринку" вартість вилученого у парубків становить близько 50 тисяч гривень. Розпочато кримінальне провадження, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

Під час перевірки наявної оперативної інформації у лісі на околиці м. Новограда-Волинського поліцейські зупинили двох юнаків, місцевих жителів, про яких мали відомості щодо ймовірних оборудок з наркотиками та психотропами.

У ході поверхневого огляду у них були виявлені пакунки з різними речовинами та сировиною рослинного та синтетичного походження.

"Розфасованими у поліетиленові пакети по 50 грамів, попередньо, були галюциногенні наркотики, окремі частини нарковмісних рослин та психотропи. Наразі перевіряємо відомості про причетність цих 17-річних хлопців до їх розповсюдження", - повідомив начальник Управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області ДБН Нацполіції Вадим Савчук.

Усі обставини зафіксували поліцейські слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського райвідділу. Виявлене вилучено та направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в області.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. У рамках кримінального провадження поліцейські з’ясовують походження вилученого та інші обставини оборудок із забороненими речовинами.

У Новограді-Волинському затримали двох 17-річних парубків із наркотиками на 50 тисяч гривень

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