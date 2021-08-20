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На Житомирщині розшукують жінку, яка поїхала з дому на велосипеді і не повернулась

Правоохоронці встановлюють місце знаходження жительки с. Корчівки Романівської громади Сохан Валентини Володимирівни, 1964 року народження, яка пішла з дому 17 серпня та донині не повернулася, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора.

За словами рідних зниклої, близько 15:00 вона поїхала на велосипеді з дому та до теперішнього часу про місце знаходження жінки нічого невідомо.

Її прикмети: овальне обличчя, світлі очі, волосся коротке сиве, брови світлі рідкі.

Була одягнена у білий светер, чорні штани та капці темного кольору.

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