На Житомирщині розшукують жінку, яка поїхала з дому на велосипеді і не повернулась

Правоохоронці встановлюють місце знаходження жительки с. Корчівки Романівської громади Сохан Валентини Володимирівни, 1964 року народження, яка пішла з дому 17 серпня та донині не повернулася, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає Замкова гора
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За словами рідних зниклої, близько 15:00 вона поїхала на велосипеді з дому та до теперішнього часу про місце знаходження жінки нічого невідомо.
Її прикмети: овальне обличчя, світлі очі, волосся коротке сиве, брови світлі рідкі.
Була одягнена у білий светер, чорні штани та капці темного кольору.