Мешканець багатоповерхівки помилково запустив воду у газову мережу та залишив без газу два багатоквартирні будинки

У Житомирі мешканець багатоповерхівки під час проведення ремонтних робіт помилково запустив воду у газову мережу, внаслідок цього без газопостачання залишились два будинки, про це повідомили у пресслужбі "Житомиргазу", передає Замкова гора
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Чоловік самовільно розпочав роботи на газовій мережі, внаслідок чого туди потрапила вода. Через це без газопостачання залишились два будинки по вул. Домбровського, 58а, та вул. Небесної сотні, 108.
Подія сталась 18 серпня ввечері, через це без газу залишились 244 квартири.
"19 серпня наші працівники цілий день ліквідовували аварію, працюючи на місці. Зважаючи на масштаб, відновити газопостачання поки не вдалося. Працівники докладають усіх можливих зусиль, аби привести зовнішні та будинкові газові мережі до ладу та чимскоріш відновити газопостачання споживачам", – повідомили в АТ "Житомиргаз".
Нині встановлюють об'єм та суму завданих збитків.